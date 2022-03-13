Стіну дезінформації вкрай важливо зруйнувати, підкреслив письменник.

Американський письменник Стівен Кінг вважає, що війна в Україні з Росією є путінською.

В Україні діти і жінки гинуть від рук президента РФ Володимира Путіна, написав літератор у своєму акаунті в Twitter.

За його словами, життєво важливо, щоб народ Росії розумів те, що відбувається. Стівен Кінг підкреслив,що "вкрай важливо зруйнувати стіну дезінформації".

"Це путінська війна. Жінки та діти гинуть від його рук...", - вважає письменник.

Нагадаємо, на початку березня Стівен Кінг заявив, що через війну в Україні відмовляється від підписання нових контрактів на видавництво своїх книг в Росії.

Війна в Україні з Росією - що потрібно знати

Рано вранці 24 лютого війська РФ увірвалися в Україну.

Ворог спочатку бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Чернігів, Маріуполь, Харків, Херсон та Житомир.

Володимир Путін називає атаку Росії на Україну "миротворчою операцією". Тим часом, за відомостями Уповноваженої Верховної Ради з прав людини Людмили Денисової, у нашій країні вже загинули 78 дітей.

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