Відомий блогер намагається не відкривати новини про Маріуполь.

Український блогер і телеведучий Олексій Дурнєв розповів, що відчуває, коли чує про свій рідний Маріуполь. Артист народився і виріс у місті, яке зараз стало однією з найгарячіших точок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

В інтерв'ю "УП" Дурнєв зізнався, що він так і не встиг потрапити у своє рідне місто до 24 лютого.

На момент повномасштабного вторгнення РФ в Маріуполі залишалися родичі блогера. У місті жили його хрещена, тітка, двоюрідний брат і дядько. Зараз Дурнєв може зв'язатися і поговорити з тими рідними, яким вдалося виїхати в Запоріжжя.

Зараз, коли ведучий чує слово "Маріуполь", його пригнічують сумні думки.

"Я намагаюся не відкривати відео з заголовками "Маріуполь зараз", "Маріуполь сьогодні". Там за попереднім переглядом зрозуміло, що місту п***єц. Я розумію, що нічого з цим прямо зараз зробити не можу. Розумію, що там відбувається. І це такий чи метод захисту: ніби намагатися не дивитися на всі ці жахи. Хотілося б, щоб Маріуполь з інших приводів потрапляв в новинні заголовки", - зізнався Дурнєв.

Ведучому не траплялися фото зі зруйнованого міста, на якому були б місця, де він ріс і жив. Однак Дурнєву було дуже боляче дивитися на знімки драмтеатру, на який російський літак скинув бомбу.

Нагадаємо, раніше Дурнєв вже розповів про плани після війни. Блогер хоче поїхати в Маріуполь і відновлювати своє рідне місто.

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