Блогер висловився стосовно стриптизера Тарзана, який почали жалітися на неможливість придбати брендову білизну.

24 лютого 2022 року Росія вторглася в Україну. Через вторгнення багато світових компаній ввели санкції і припинили свою діяльність на території країни-агресора. Російські публічні люди масово почали жалітися у своїх блогах на те, що багато товарів зникли з ринку.

Зокрема, стриптизер та чоловік Наташі Корольової Тарзан пожалівся підписникам на те, що більше не зможе придбати брендові труси. Його слова прокоментував український блогер та телеведучий Олексій Дурнів в інтерв'ю "ЖВЛ".

"Дуже смішно було з Тарзана. Тарзану стали закидувати, що він більше не зможе купувати труси Gucci. І він такий: "я офіцер запасу російської армії. Ви що, думаєте, що я буду переживати через труси Gucci?". Тарзан, який за гроші роздягається перед літніми жінками десь в Саратові там. Було дуже смішно. Вони ж всі жалюгідні. Мене не бомбить з них.

Зараз такий час, що ніколи до того, і ніколи після для селебріті не було і не буде можливості по-справжньому увійти в історію. Так увійти, щоб через 10 років вулицю називали їхнім ім'ям, щоб у школі розказували про їхні вчинки. А замість цього вони розказують, що зможуть прожити без трусів", - сказав Дурнєв.

Олексій розповів, що у перші дні після того, як РФ почала масово бомбити українські міста, він намагався зв'язатися з колегами з Росії, аби якось пояснити ситуацію і заручитися підтримкою. Та відповіді майже не було - більшість проігнорували звернення.

Нагадаємо, Дурнєв висловився з приводу опальної телеведучої Регіни Тодоренко, яка живе в РФ і мовчить про війну в Україні.

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