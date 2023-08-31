Назар Грабар служив разом з братом.

Відомий танцюрист Назар Грабар, який з початку повномасштабного вторгнення Росії разом з братом вступив до лав ЗСУ, відверто розповів, чому вирішив захищати Україну. Також артист, який прославився як учасник команди співачки Світлани Лободи, зазначив, що нині чоловікам доволі важко.

"Чоловікам непросто у світі, тим паче зараз... На чоловіках багато відповідальності... Отакі альфачі, які не плачуть, 24 лютого були у черзі на кордон. А такі мужики, як артисти, моделі, музиканти, як мій брат, пішли у військкомат, мобілізувалися... От кажуть: "Ну ти ж пішов за Україну, за волю". Що є Україна, що є країна для тебе? Це твоя сім'я. Ти думаєш, я йшов у військкомат, тому що думав, що є конституція, прапор і гімн? Ні! Я з Бучі, у мене є мама і брат, і я не допущу такого, щоб з ними сталося те, що відбувалося у Бучі, у Маріуполі. Тому мені потрібні зброя і навички, а здобуду я їх там (на фронті - УНІАН), і все", - розповів Грабар у новому подкасті "Розлючена" блогерки Аліни Шаманської.

За словами артиста, він не ненавидить чоловіків-втікачів. Проте Грабар втомився від питань, чому він пішов на війну. За словами танцюриста, він не міг не піти, а тому не розуміє тих, хто вважає інакше.

Також артист, який отримав на фронті поранення та втратив свого рідного брата, зізнався, що йому навіть пропонували виїхати з України. Втім, Грабар відмовився від втечі, а замість цього попросив про допомогу для своїх побратимів.

"Мені пропонували виїхати з України законним та незаконним шляхом дуже багато разів. Але коли ця людина запитала у мене, це дуже впливова людина, а я кажу: "А можна попросити щось інше... У нашої роти немає амуніції". І він закупив для нас 90 касок і 90 бронежилетів", - розповів Грабар.

Назар Грабар воював на фронті - що відомо

На початку повномасштабної війни РФ проти України Грабар пішов до військкомату. Він воював разом зі своїм братом. У квітні 2023 року артист отримав на фронті важке поранення. Згодом стало відомо, що коли Грабара вивезли до лікарні, його брат загинув на позиціях.

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