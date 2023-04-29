Назар Грабар опублікував знімки, зроблені взимку цього року. Тоді чоловік був поранений під час виконання бойового завдання.

Український актор і модель, екс-учасник балету Світлани Лободи Назар Грабар повідомив, що отримав важке поранення на фронті. За словами чоловіка, сталося це ще взимку. Зараз він в порядку.

У своєму Instagram-блозі Грабар показав знімки, на яких видно, що поранення припало на область грудей.

"Я б у житті не хотів отримувати такі посвідчення, медалі, ордени, або ті навички, які є зараз. Жодна медаль не варта тієї ціни, яку платять зараз військові на передовій. Завжди пам'ятайте, якою ціною дається чашка кави у вільній і незалежній Україні", - прокоментував Грабар.

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Реакція соцмереж

"Спасибі тобі і всім, хто захищає нас!"

"Назар, ти - справжній герой, як і всі ті, хто сьогодні зі зброєю захищає нашу країну від загарбників!"

"Для онуків ці нагороди будуть честю і гордістю, а для нас біль ніколи не вщухне"

Відзначимо, що в кінці минулого року на війні загинув брат Назара Грабара, який відважно захищав нашу країну від російського наступу. Це стало для танцюриста дуже сильним ударом.

Раніше УНІАН писав, що Христина Соловій прокоментувала загибель відомого артиста театру опери та балету Ростислава Янчишена.

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