Татуйований красень похизувався м'язами та жваво покрутив сідницями на камеру.

"Танцюючий мільйонер" Джанлука Ваккі вразив фанатів новим відео. На ньому італійський бізнесмен влаштував "гаряче" шоу у приспущених плавках.

Нові танці Ваккі показав на своїй сторінці в Instagram.

Татуйований красень похизувався м'язами та жваво покрутив сідницями на камеру. 53-річний бізнесмен має спортивний вигляд. Ваккі не стидається свого тіла, тому обрав для запальних танців відверті плавки коралового кольору, які він розкуто приспустив.

Джанлука Ваккі влаштував своє "гаряче" шоу на палубі яхти. Мільйонер насолоджується відпочинком під свою нову пісню. На відео бізнесмен виконував спокусливі рухи та демонстрував усю красу свого тіла.

Шанувальниці Ваккі прийшли у захват від танців мільйонера. Вони називають бізнесмена "красунчиком" та пишуть йому відверті коментарі.

"Дуже спекотно", "заздрю вашій дружині", "не кожен молодик так зможе", - зазначили фанатки.

Також Вас можуть зацікавити новини:

Автор: Іван Бойко