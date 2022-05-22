Окупанти "денацифікували" місце, де раніше гралися діти.

Українська співачка Світлана Тарабарова показала моторошні кадри, які зняла на дитячому майданчику на території свого ЖК. Атракціони і гойдалки, де раніше гралися діти, зрешетило осколками снарядів загарбників. Шокуюче відео Світлана виклала у своєму Instagram-блозі.

"Денацифікація дитячого майданчика пройшла успішно. Сподіваюся черговий "герой РФ" отримає за це черговий орден. Слова дівчинки Віри: "О, будиночок залишився цілий!". Спасибі, діти! Позитивне мислення - це реально порятунок для всіх нас зараз! Відбудуємо. Не пробачимо", - написала Тарабарова в публікації.

У коментарях шанувальники написали, що за свої жахливі вчинки окупанти повинні заплатити сповна.

Раніше УНІАН писав кого українські артисти втратили на війні.

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