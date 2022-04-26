Мовчунка Регіна Тодоренко ігнорує навіть обстріли її рідної Одеси.

Співачка Світлана Тарабарова, яка раніше виступала з Регіною Тодоренко в групі Real O, розповіла, чому не критикує свою колишню колегу. Каже, що не приймає її сторону, проте сама є матір'ю двох дітей, тому не хоче говорити їй нічого, оскільки та вагітна.

Свою позицію українська артистка пояснила в інтерв'ю програмі "Зірковий шлях".

"Дуже складне питання для мене. Ви знаєте, вона вагітна. Я як мати двох дітей - слів не вистачає. Хочу, як і всі, звільнити свою злість, але по-людськи я не можу. Вона не знайшла слів, на жаль. Я не можу зайняти її позицію, але я також не можу переходити на темну сторону", - висловилася Світлана.

Водночас Тарабарова давно відома своєю патріотичною позицією, адже ще з 2014 року вона активно гастролювала з концертами для українських військових і місцевих жителів по прифронтових містах Донецької та Луганської областей.

Нагадаємо, раніше Анатолій Анатоліч закликав мовчунку Тодоренко повернути український паспорт.

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