Трагічна подія сталася у Львові.

Відома українська ведуча, театрознавиця, педагогиня Любов Янас, яка була зіркою Львівського телебачення, загинула в п'ятницю, 31 травня. Трагедія сталася внаслідок пожежі.

Сумну звістку повідомив директор Львівського державного Палацу естетичного виховання учнівської молоді Олег Климович у Facebook. На момент смерті Янас було 63 роки.

"Трагічна звістка! На 63 році життя під час пожежі загинула відома тележурналістка та редактор Львівського телебачення Любов Янас", – вказав Климович.

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Також про загибель телезірки написала її колега – акторка творчої майстерні "Театр у кошику" Лідія Данильчук. Вона зазначила, що Любов пішла з життя у власній квартирі.

"Ще одна втрата...Сьогодні вночі під час пожежі у власній квартирі, загинула Любов Янас. Відома телеведуча мистецьких програм Львівського телебачення, театрознавиця, педагог, друг і прихильниця нашого театру", – написала акторка.

За даними ДСНС, рятувальники отримали повідомлення про загоряння близько 21:00 31 травня. Пожежа виникла на сьомому поверсі багатоповерхівки у Львові. Ліквідувати її вдалося о 22.

"На момент прибуття вогнеборців до місця події з квартири вибивалось полум’я. Сходова клітка була заповнена димом. На місці пожежі виявлено тіло власниці 1961 року народження. Вогонь знищив 15 кв.м речей домашнього вжитку", – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, раніше на війні трагічно загинув український режисер Костянтин Петрик.

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