Відома українська журналістка загинула у ДТП

Прощання з нею відбудеться сьогодні на Байковому кладовищі.

У п'ятницю, 29 червня, загинула ведуча радіо «Аристократи» Юлія Рукавіцина. Прощання з нею відбудеться сьогодні на Байковому кладовищі.

На сторінці Юлії у Facebook друзі і знайомі публікують слова прощання.

Судячи з інформації в коментарях на сторінці Юлії, вона загинула у ДТП.

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"ДТП. Сказали, що водій заснув за кермом. Світла пам'ять", - написала одна з знайомих Юлії.

Юлія Рукавіцина починала кар'єру в медіа як радіожурналіст, згодом працювала в рекламних агентствах Willard Group, «Бюро Маркетингових Технологій», Publisic Visage, видавничому домі Perekhid Publishing House, була автором креативу для величезної кількості українських і міжнародних брендів, співорганізатором фестивалю ARCHIKIDZ, викладачем журналістики, пише "Медіаняня". На радіо «Аристократи» вела програми «Діти - дітям» і «Недільний тато», створила подкаст «Занурення».

Як повідомляв УНІАН, 1 липня помер український кінорежисер, фотограф і журналіст Ілля Калюкін.