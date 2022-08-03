Шоумен каже, що дівчинці було непросто прийняти рішення щодо подальшого навчання в умовах повномасштабної війни.

Український телеведучий Олександр Педан розповів, куди вступатиме цього року його 17-річна донька. За словами шоумена, Валерія вирішила залишатися в Україні і здобувати вищу освіту саме на Батьківщині. Педан підкреслює - це рішення належить виключно його спадкоємиці, ніякого тиску з боку не було, хоча він, як батько, дуже переживає.

"Мій біль, як батька, у якого дочка абітурієнтка, збігається з болем 90 відсотків українців, чиї діти також не знають, куди вступати. Важко поїхати кудись, важко отримати інформацію. А потім молодь вступає туди, де близько додому, де дешевше додому, де дешевше, або де престижно, модно, де навчалася вся династія. Це не правильно. Майбутні студенти повинні самостійно обирати свій шлях", - поділився Педан, пише "ТСН".

Він каже, що конкретний навчальний заклад Лєра ще не обрала.

"Ми сіли з Лєрою і поговорили. Це було її рішення. Я намагався не тиснути. Батьки не повинні тиснути на дітей. Але ми вирішили, що вона буде вчитися в Україні", - додав Педан.

Також Олександр зазначив, що вони з донькою об'їздили дуже багато вишів.

Нагадаємо, шоумен Олександр Педан розповів, як говорить з 5-річним сином про війну.

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