Українська акторка Ольга Сумська попросила про допомогу у своїх підписників на Facebook. Жінка наголосила, що їй терміново потрібен лікар.
"Друзі, мені терміново потрібна допомога в Будапешті сьогодні ввечері та вночі. Можливо порадите лікаря чи клініку, які б врятували крапельницями після отруєння або збою ЖКТ. Може є хтось з наших зараз в Угорщині?" - написала акторка.
Відомо, що раніше Ольга публікувала світлини з чоловіком Віталієм Борисюком з відпочинку в Австрії.
Реакція підписників
Підписники активно почали давати поради Сумські та писати про свій досвід.
- Зараз в Європі ходить вірус: нудота, біль у шлунку, слабкість, висока температура. Це може бути не отруєння"
- "Пийте багато води, вона буде виводити токсини"
- "Дай Боже, щоб Вам допомогли та вилікували"
- Одужуйте скоріше, міцного Вам здоров'я. Все буде добре".
Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розповідала про вірус, який підхопив на відпочинку в Португалії її син Гліб. Хлопцю було зле, його постійно нудило та була діарея, проте йому змогли допомогти місцеві лікарі.