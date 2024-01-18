Акторка перебуває зараз в Будапешті.

Українська акторка Ольга Сумська попросила про допомогу у своїх підписників на Facebook. Жінка наголосила, що їй терміново потрібен лікар.

"Друзі, мені терміново потрібна допомога в Будапешті сьогодні ввечері та вночі. Можливо порадите лікаря чи клініку, які б врятували крапельницями після отруєння або збою ЖКТ. Може є хтось з наших зараз в Угорщині?" - написала акторка.

Відомо, що раніше Ольга публікувала світлини з чоловіком Віталієм Борисюком з відпочинку в Австрії.

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Реакція підписників

Підписники активно почали давати поради Сумські та писати про свій досвід.

Зараз в Європі ходить вірус: нудота, біль у шлунку, слабкість, висока температура. Це може бути не отруєння"

"Пийте багато води, вона буде виводити токсини"

"Дай Боже, щоб Вам допомогли та вилікували"

Одужуйте скоріше, міцного Вам здоров'я. Все буде добре".

Нагадаємо, нещодавно акторка Анна Саліванчук розповідала про вірус, який підхопив на відпочинку в Португалії її син Гліб. Хлопцю було зле, його постійно нудило та була діарея, проте йому змогли допомогти місцеві лікарі.

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