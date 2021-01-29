У Слідчому комітеті уточнили, що гашишу у співака було менше.

Білоруського репера Тіму Білоруських затримали 10 січня після виявлення у нього двох кілограмів гашишу в машині.

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За інформацією Daily Storm, представник артиста підтвердив факт затримання.

Повідомляється, що Білоруських зберігав два кілограми гашишу у себе вдома, для особистого користування і знайомих, і не планував їх збувати.

Сам репер записав відео, на якому спростував своє затримання: «Наркотики – це погано».

Затримання Тіми Білоруських: версія слідства

Слідчий комітет уточнив, що у репера знайшли не два, а 0,4 кілограма гашишу.

Білоруських затримали вночі 6 січня в приміщенні одного з ігрових клубів у Мінську.

Відносно співака заведено кримінальну справу за ч.1 ст. 328 КК (незаконний обіг наркотичних засобів, психотропних речовин, їх прекурсорів і аналогів). Покарання по ній становить від двох до п'яти років позбавлення волі.

«Застосовано запобіжний захід у вигляді застави. Проведено невідкладні слідчі дії, призначено хімічні та судово-генетичні експертизи», - пише російське РБК з посиланням на СК.

Тіма Білоруських: чим відомий репер

Тіма Білоруських (справжнє ім'я - Тимофій Морозов) - 22-річний Білоруський співак, який почав сольну кар'єру у 2017 році.

Найбільш відомий за піснями» мокрі кроси «і»Незабудка".

У дискографії у нього два альбоми - «Твій перший диск - моя касета» 2019 року і «Моя касета - твій перший диск», що вийшов 31 січня 2020-го.

17 серпня 2020 року Тіма Білоруських підтримав протестувальників проти президента Білорусі Олександра Лукашенка співгромадян, заявивши, що пишається тим, що відбувається в країні.

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Автор: Катерина Шварц