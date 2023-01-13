Співачка вирішила не миритися з витівками росіян.

Українська співачка Тіна Кароль днями вийшла в прямий ефір у своїх соцмережах, де показала пораненого бійця, який заново вчиться ходити. До ефіру підключилися і росіяни - вони надсилали співачці емодзі у вигляді російського прапора.

Знаменитість, яка з початку повномасштабного російського вторгнення засудила війну, виступала на благодійних концертах і відмовилася від своїх російськомовних пісень, не стрималася і різко їм відповіла.

"Всі, хто надсилає мені російські прапори, йдіть на х*й", - чітко сказала Кароль.

Відео дня

У коментарях під відео українці написали, що Тіна неймовірна і додали "Слава Україні!"

Чим Тіна Кароль займається з початку великої війни

Співачка їздить світом, де розповідає про жахи повномасштабної війни. Вона виступає на благодійних концертах і збирає гроші на підтримку нашої країни.

Відомо, що її син займався волонтерством. Він допомагав біженцям у Польщі і за власні гроші купував дітям солодощі.

Нагадаємо, спокуслива Тіна Кароль заворожила стильним фотосетом.

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