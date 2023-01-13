Українська співачка Тіна Кароль днями вийшла в прямий ефір у своїх соцмережах, де показала пораненого бійця, який заново вчиться ходити. До ефіру підключилися і росіяни - вони надсилали співачці емодзі у вигляді російського прапора.
Знаменитість, яка з початку повномасштабного російського вторгнення засудила війну, виступала на благодійних концертах і відмовилася від своїх російськомовних пісень, не стрималася і різко їм відповіла.
"Всі, хто надсилає мені російські прапори, йдіть на х*й", - чітко сказала Кароль.
У коментарях під відео українці написали, що Тіна неймовірна і додали "Слава Україні!"
Чим Тіна Кароль займається з початку великої війни
Співачка їздить світом, де розповідає про жахи повномасштабної війни. Вона виступає на благодійних концертах і збирає гроші на підтримку нашої країни.
Відомо, що її син займався волонтерством. Він допомагав біженцям у Польщі і за власні гроші купував дітям солодощі.
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