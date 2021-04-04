Українська співачка Тіна Кароль постала на новому фото в розкішній чорній сукні до підлоги.
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Її головною особливістю є те, що вона оголює ніжки, плічка і животик співачки. Доповнила Тіна такий яскравий образ блискучими босоніжками на підборах, а також зробила риб'ячий хвіст.
На фото Кароль сидить на стільчику і млосно дивиться в камеру, підперши однією рукою підборіддя.
"Шикарна", "Як можна засуджувати жінку за манеру одягатися, якщо вона практично гола?", "Уфффф Тіно, навіщо так по серцю", "Не впізнати", "Красуня", - пишуть шанувальники.
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