Тіна Кароль 13 років тому вийшла заміж за продюсера Євгена Огіра, який помер від раку.

Українська співачка Тіна Кароль в інста-сторіз показала щемливе відео, на якому постала з підвіскою з двома обручками.

Так, 15 червня зірка вшанувала пам'ять свого покійного чоловіка Євгена Огіра, з яким відзначала б тринадцяту річницю весілля.

"Ми разом в небі і на землі", - підписала відео співачка.

Нагадаємо, в 2008 році Кароль вийшла заміж за свого продюсера Огіра. У шлюбі у них народився син Веніамін. Але в 2013 році Євген помер від раку шлунка.

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6 лютого 2014 року Тіна Кароль випустила п'ятий студійний альбом "Помню", який присвятила своєму покійному чоловікові. До альбому увійшло 7 композицій. 14 лютого 2014 року вийшов автобіографічний фільм "Сила любові і голосу" про життя Тіни Кароль і Євгена Огіра.

28 квітня 2015 року, в річницю смерті Євгена Огіра, Тіна випустила пісню "Спасибі" в пам'ять про чоловіка.

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Автор: Діана Могилєвич