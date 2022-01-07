Фанати співачки оцінили гнучкість своєї улюбленої артистки.

Українська співачка Тіна Кароль знову похвалилася своєю розтяжкою, цього разу показавши, як вона може робити шпагат.

Зірка українського шоу-бізнесу в своїх сторіз на сторінці в Instagam опублікувала фото, на якому вона під час тренування лягла на спину й зробила шпагат. При цьому Кароль дотягнулася долонями до своїх стоп, розгорнутих в іншу сторону.

На одній з фан-сторінок співачки в Instagram, де також розмістили фото, шанувальники оцінили розтяжку своєї улюбленої артистки.

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"Як це складно!"; "Ось це так! Ось така гнучкість!"; "Що ще можна очікувати від Тіночки. Клас"; "О боже, як же це складно зробити"; "Гнучка, красива, талановита! Круто!", - захоплювалися фанати.

Як повідомляв УНІАН, раніше Тіна Кароль зізналася, що в неї немає справжніх друзів. Артистка визнає проблему й хоче все ж навчитися дружити по-справжньому.

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