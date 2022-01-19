На фото зображені співачка, її мати з батьком, а також її син і брат.

Українська співачка Тіна Кароль рідко говорить про свою сім'ю і намагається тримати особисте життя в таємниці. Однак фанати все одно знаходять рідкісні кадри артистки з її родичами й діляться ними в мережі.

Так, в одному з фан-акаунтів Кароль в Instagram з'явилося архівне фото, на якому співачка зображена зі своєю сім'єю: батьками, братом і сином.

На рідкісному знімку, який був зроблений багато років тому, Кароль виглядає зовсім молодою. У ті часи співачка носила довге волосся, а її син був ще маленьким.

Шанувальники прийшли в захват від архівного фото Кароль і її сім'ї. Вони відзначили, що співачка настільки рідко показує фанам своїх родичів, що ті вже почали забувати, як вони виглядають.

"Тіна така щаслива тут, здорово як", "яке тепле фото", "немає нікого дорожче сім'ї", "такі сонечка", "вперше бачу це приголомшливе фото", "Євгена не вистачає", - написали коментатори.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль прогулялася містом в одному халатику.

Вас також можуть зацікавити новини: