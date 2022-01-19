На рідкісному знімку Кароль виглядає зовсім молодою / фото - УНІАН, Вальдемар Горлушко

Українська співачка Тіна Кароль рідко говорить про свою сім'ю і намагається тримати особисте життя в таємниці. Однак фанати все одно знаходять рідкісні кадри артистки з її родичами й діляться ними в мережі.

Так, в одному з фан-акаунтів Кароль в Instagram з'явилося архівне фото, на якому співачка зображена зі своєю сім'єю: батьками, братом і сином.

На рідкісному знімку, який був зроблений багато років тому, Кароль виглядає зовсім молодою. У ті часи співачка носила довге волосся, а її син був ще маленьким.

Шанувальники прийшли в захват від архівного фото Кароль і її сім'ї. Вони відзначили, що співачка настільки рідко показує фанам своїх родичів, що ті вже почали забувати, як вони виглядають.

 У мережі з'явилося архівне фото Кароль та її родини / фото - instagram.com/_fantina

"Тіна така щаслива тут, здорово як", "яке тепле фото", "немає нікого дорожче сім'ї", "такі сонечка", "вперше бачу це приголомшливе фото", "Євгена не вистачає", - написали коментатори.

Нагадаємо, раніше Тіна Кароль прогулялася містом в одному халатику.

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