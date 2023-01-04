Артистка продовжує розважати росіян, за що і "отримує" в мережі.

Нещодавно Таїсія Повалій на концерті в Росії виконала українську пісню "Червона рута". Такий цинічний вчинок не залишився без уваги - про це висловилася і телеведуча Маша Єфросиніна.

На своїй сторінці в Instagram вона заявила, то їй соромно за поведінку Повалій, аж до нудоти.

"Я ніколи не думала, що від сорому за дії іншої людини мене може нудити!" - написала Єфросиніна.

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Варто зазначити, що "Червону руту" Повалій виконує вже не вперше. Чи не на кожному концерті перед громадянами країни-терориста вона танцює і співає хіт композитора Володимира Івасюка.

Позииція Таїсії Повалій щодо війни в Україні

Повалій народилася в Київській області, проте будувати кар'єру і заробляти мільйони вона вирішила в Росії. З початку повномасштабного вторгнення вона мовчить про війну в Україні.

При цьому вона продовжує виступати на концертах в РФ і виконувати пісні українською мовою, за що її неодноразово критикували. У жовтні 2022 року співачку було включено до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.

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