Виконавиця з посмішкою на обличчі розважала росіян.

Поки Росія тероризує українців у новорічну ніч, зрадниця Таїсія Повалій без докорів сумління виступає перед рашистами. Вона знялася у "вогнику" й заспівала "Червону руту".

Відповідні відео вмить розлетілися в мережі. Артистка, яка зрадила Україну, співає легендарну пісню Володимира Івасюка в той момент, коли РФ запускає ракети й дрони по її рідній країні.

Нагадаємо, в Україні після 00:00 1 січня оголосили масштабну повітряну тривогу, під час якої РФ влаштувала обстріл Києва.

Відео дня

Виступила Повалій на відомому пропагандистському смітнику "Росія-1". На сцену вона вийшла в чорній сукні та білому хутрі. Доповнила образ прикрасами на шиї й зібраним волоссям.

Таїсія Повалій та її позиція щодо війни в Україні

Артистка народилася в селі Шамраївка Київської області, але вирішила досягати кар'єрних висот в країні-агресорі. Вона - завсідник російських концертів і "вогників".

Після початку повномасштабної війни Росії проти України Повалій вирішила не висловлюватися на цю тему, вона продовжує цинічно мовчати про те, як РФ обстрілює її рідну країну.

У жовтні 2022 року співачка була включена до санкційного списку Ради національної безпеки і оборони України.

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