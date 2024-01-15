Хлопець наголошує, що варто починати з себе.

Український співак MELOVIN, який цього року є конкурсантом Нацвідбору на "Євробачення 2024", розповів про своє ставлення до українців, які досі не перейшли на державну мову. Про це хлопець відверто сказав в інтерв'ю блогеру Богдану Беспалову в рамках співпраці з OBOZ.UA., яке він опублікував у себе на YouTube-каналі.

Спочатку співак зазначив, що не вважає правильним вказувати комусь, що він чи вона мають робити. Тому відповів так:

"Я вважаю, кожен сам вирішує, як йому жити і що йому слухати, з якими взагалі базовими морально-етичними штуками жити. Для мене це не ок. Взагалі не ок. Для мене було ок перейти на українську мову і зрозуміти, що я був такий самий зросійщений одесит, як і всі одесити. Травити людей за мову я не збираюся".

MELOVIN додає, що варто завжди починати з особистої трансформації перед тим, як шукати зрадників. Тому не буде підтримувати більшість у закидах, що зараз потрібно говорити виключно українською.

"Я не з тих, хто буде кричати: "Чому не державною?!" Це ваша справа. Мені найголовніше, щоб люди розуміли, що треба починати лише з себе. Не оце шукати "А що на болотах?, "А що у когось?", а починати з себе! Не шукати зраду десь, а знайти зраду в собі. Тому що саме з нас починається цей, насправді абсолютно зрозумілий, але хаос", – прокоментував артист.

Нагадаємо, співак MELOVIN давно перейшов на українську мову та підтримує армію. Проте нещодавно він зізнавався, що боїться йти воювати.

Хлопець активно продовжує свою співочу кар'єру і вдруге хоче представляти Україну на пісенному конкурсі "Євробачення". Цього року MELOVIN виступить на Нацвідборі з піснею "Dreamer" 3 лютого 2024 року.

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