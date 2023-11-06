Вона захистила чоловіка від нападок хейтерів.

Українська співачка Ірина Федишин разом з дітьми і чоловіком поїхала в Барселону, звідки показала яскраві сімейні кадри.

Шанувальники негативно відреагували на їхнє щастя, уточнивши, як її чоловік зміг виїхати за кордон під час війни.

У коментарях під фото юзери пишуть:

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"Як ваш чоловік перетнув кордон?"

"Купити дозвіл на виїзд - не причина цим пишатися. Твій чоловік нічим не кращий за інших. Чому він повинен жити? Чому інші гниють у трунах або розкидані по полю? Чому у ваших дітей цілий батько?"

"В Ізраїлі кордони не закрили, але повернулися ті чоловіки, які давно там не живуть, воюють. Немає здогадок чому?"

Федишин не стала мовчати. Вона різко відповіла на весь хейт в мережі. Співачка сказала, що її чоловік перетнув кордон законно. За її словами, в Барселоні вони збирали гроші на допомогу ЗСУ.

"Тут кілька користувачів пишуть дурниці. Ви в своєму розумі? Що так все перекручуєте? Виїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки. Тому що зараз навіть на один дрон зібрати складно, в тому числі і за кордоном. Їдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства і ніхто не ховається. Вже не раз виїжджав і постійно повертається. І цього разу повернувся і вже в Україні. Заспокойтеся", - висловилася артистка.

Нагадаємо, раніше Ірина Федишин побувала на позиціях ЗСУ поблизу Бахмута.

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