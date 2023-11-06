Українська співачка Ірина Федишин разом з дітьми і чоловіком поїхала в Барселону, звідки показала яскраві сімейні кадри.
Шанувальники негативно відреагували на їхнє щастя, уточнивши, як її чоловік зміг виїхати за кордон під час війни.
У коментарях під фото юзери пишуть:
- "Як ваш чоловік перетнув кордон?"
- "Купити дозвіл на виїзд - не причина цим пишатися. Твій чоловік нічим не кращий за інших. Чому він повинен жити? Чому інші гниють у трунах або розкидані по полю? Чому у ваших дітей цілий батько?"
- "В Ізраїлі кордони не закрили, але повернулися ті чоловіки, які давно там не живуть, воюють. Немає здогадок чому?"
Федишин не стала мовчати. Вона різко відповіла на весь хейт в мережі. Співачка сказала, що її чоловік перетнув кордон законно. За її словами, в Барселоні вони збирали гроші на допомогу ЗСУ.
"Тут кілька користувачів пишуть дурниці. Ви в своєму розумі? Що так все перекручуєте? Виїхали офіційно, щоб заробити кошти для ЗСУ. Заробили і купили з цієї поїздки 100 дронів і не тільки. Тому що зараз навіть на один дрон зібрати складно, в тому числі і за кордоном. Їдьте і спробуйте. Хто вам заважає? І офіційний дозвіл у Віталія є, виїхав з дозволу Міністерства і ніхто не ховається. Вже не раз виїжджав і постійно повертається. І цього разу повернувся і вже в Україні. Заспокойтеся", - висловилася артистка.
Нагадаємо, раніше Ірина Федишин побувала на позиціях ЗСУ поблизу Бахмута.