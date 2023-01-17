Про смерть українського культурного діяча, який став на захист рідної країни, стало відомо 21 грудня 2022 року.

Український музикант і продюсер Потап розкрив подробиці смерті українського режисера Олега Бобало. Відомо, що Бобало загинув під Бахмутом.

Ось що Потап розповів про загиблого героя:

"Кліщіївка. 9 км від Бахмута. Він міг не йти, а залишитися на базі. Він був артилеристом, але добровільно пішов піхотинцем, бо не вистачало людей, а треба було рятувати хлопців. Він відбив три страшні атаки не чмобиків і зеків, а професійних вбивць - вагнерівців".

Потап додав, що Олег Бобало неодноразово рятував своїх товаришів по службі на полі бою. Його життя обірвало важке осколкове поранення.

Чим відомий Олег Бобало

У 2012 році отримав грант від президента України як молодий діяч-кінематографіст. Кошти у розмірі 400 тисяч гривень він використав для створення короткометражного фільму "Структура кави або "Абзац..!"

У 2021 році був представлений фільм "Українське кіно: становлення", режисером якого виступив Олег Бобало.

Після початку повномасштабної війни він відправився на фронт, щоб захищати свою країну від окупантів.

Нагадаємо, хто із зірок у 2022-му віддав життя на фронті.

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