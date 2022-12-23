Про смерть Олега Бобала повідомив його друг Євген Лавренчук.

Стало відомо, що в бою під Бахмутом загинув відомий український режисер Олег Бобало.

Про його смерть повідомив друг покійного Євген Лавренчук:

"Щойно стало відомо, що під Бахмутом загинув мій колега і приятель, режисер Олег Бобало. Олега Бобала більше немає. Перед очима пронеслися миті дитинства, спільні зустрічі Нового року, час, коли ми разом виступали у Львівському молодіжному театрі "Дебют", а потім і в театрі Бориса Озерова. Не знаю, які слова підібрати для дружини Анни, для його мами — тітки Іри, для брата Жені, для сім'ї, для тих, хто його любив. Зроблю все, щоб донести це до світової спільноти. Світ повинен знати. І вічно пам'ятати".

Інформацію про загибель Бобала підтвердила його дружина Анна Яремчук. Вона уточнила, що не знає коли буде похорону, оскільки тіло загиблого ще не привезли.

"Чи хотів він бути військовим? Ні. Хотів він кіномайданчик змінити на окопи? Ні. Чи повинен він пройти через всю війну цілим і неушкодженим? Так. Бо я так молила Бога зберегти мого Олежку. А тепер я не знаю, як жити без тебе у всіх сенсах. Я була така, тому що ти підсвічував мене зсередини. Тепер світло згасло", - написала Анна.

Чим відомий Олег Бобало

У 2012 році отримав грант від президента України як молодий діяч-кінематографіст.

У 2021 році вийшов його фільм "Українське кіно: Становлення".

Після того, як 24 лютого Росія повномасштабно вторглася на територію України, вирішив йти на фронт, щоб захищати свою країну.

Нагадаємо, днями в ході боїв під Бахмутом загинув заслужений артист Сергій Шкварченко.

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