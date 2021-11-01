Співачка вирушила на відпочинок до Єгипту.

Українська співачка Jerry Heil вирішила поїхати з холодної України в теплий Єгипет. Дівчина активно проводить свою відпустку і ділиться новими кадрами.

На одному з фото Яна позує в жовтому роздільному купальнику, який ледь на ній тримається. Шанувальники відзначили, що співачка настільки схудла, що ось-ось і купальник з неї злетить. Але знайшлися і ті, кому фото дуже сподобалися.

"Боже, труси злітають вже, ти чого?", "Щось ти схудла", "Який милий супнаборчик", "Спортивна така дівчина", "Як же ти мені подобаєшся", "О, трохи еротики", "Так схудла, що вже навіть плавки звисають", "Худорба нездорова! Хочеться м'ясом нагодувати", "Та ти що, вогонь", - розійшлися в думках користувачі мережі.

Нагадаємо, раніше Jerry Heil приголомшила мережу новиною про те, що у неї пропав голос.

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Яна Шемаєва - українська співачка і автор пісень. Вона стала відома як відеоблогерка і кавер-виконавиця завдяки переспівуванню пісень світових та українських виконавців. Велику популярність їй принесла авторська пісня "Охрана, отмєна" з її дебютного студійного альбому "Я – Яна".

Співачка пише тексти на соціальні теми, про свій особистий життєвий досвід, історію інших людей і навколишній світ. Свій жанр вона описує як "побутовий поп".

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Автор: Діана Могилєвич