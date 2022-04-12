Андрій Бєдняков запропонував відправити їм речі, які вони зазвичай крадуть в українців.

Український телеведучий Андрій Бєдняков оприлюднив в Instagram-сторіз відео з речами та побутовим приладдям, які окупанти крадуть в українських будинках, і запропонував відправити це все їм поштою в Росію.

На столі лежали жіночі та чоловічі трусики, годинник, кнопковий телефон, тостер, прикраси, дитячі іграшки, книги та інше. При цьому Бєдняков потім прибрав книги і сказав, що вони окупантам не потрібні.

"Зробімо так: я вам зараз все це відправляю поштою і ви йдете з нашої території", - звернувся Андрій до окупантів.

"З козирів вирішив зайти?", "Нутеллу забув, в ній же вся мотивація", "Книги однозначно тут зайві", "Забули унітаз і будку", "І шматок асфальту", - з гумором пишуть шанувальники Бєднякова.

Нагадаємо, раніше Андрій Бєдняков повідомив про смерть матері, яку навіть не зміг поховати через війну в Україні.

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