Музикант визнає, що зробить так, як буде потрібно.

Український музикант і лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя чесно розповів, чи хоче він повернутися на фронт. Музикант пішов на війну у перші дні повномасштабного вторгнення, він розповідав, що був парамедиком та перебував "на нулі".

Згодом підрозділ Тополі вивели. Нині він не воює, проте визнає, що може знову відправитися на фронт. Це станеться, якщо прийде така команда. Артист визнає, що сам він цього не хоче.

"Якщо Залужний скаже, то повернусь. Нас відправили його рішенням, до окремого розпорядження. Бажання немає, звичайно. В мене не було бажання і в перший день воювати. У кого є бажання йти та померти від пострілу чи від міни, чи просто так вбивати людину? Але є бажання і розуміння того, що Україна має вистояти, Україна має вижити. І заради цього треба робити це", - пояснив Тополя в інтерв'ю Славі Дьоміну.

Артист не приховує, що йому не подобалося перебувати на фронті. Коли він вийшов з передової, то у перший місяць було важко. Тополя відчував певну "ломку за адреналіном".

"Я не отримував задоволення від війни. Я не з тієї категорії людей, але ми прийняли рішення і ми пішли. Тому я не буду брехати та казати, що хочеться повернутися туди", - додав Тополя.

Нагадаємо, раніше Тополя анонсував концерт у Криму. Артист зазначив, що дуже хоче виступати на півострові вже наступного року.

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