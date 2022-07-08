Олександр Стрикаль загинув у віці 28 років.

Учасник другого сезону шоу "Екси" Олександр Стрикаль з початку повномасштабної війни вступив до лав Збройних сил України та вирушив на передову захищати нашу країну від російських загарбників.

Сьогодні стало відомо про те, що герой загинув при виконанні бойового завдання у віці 28 років. У нього залишилася дружина і маленька дочка.

"6 липня в боях проти російських окупантів в Донецькій області, при виконанні бойового завдання загинув наш земляк, миронівчанин Олександр Олександрович Стрикаль. Життя воїна врятувати не вдалося, йому назавжди буде 28 років. У цей скорботний момент висловлюємо щирі співчуття родині та близьким загиблого. Це непоправна втрата для його дружини, маленької дочки, батьків... Вся громада сумує разом з вами. Низько вклоняємося подвигу Олександра. Вічна пам'ять і слава герою! Пам'ять про нього назавжди залишиться в наших серцях", - повідомляє прес-служба Миронівської міської ради в Facebook.

Зазначимо, Олександр разом зі своєю дружиною Світланою брав участь у другому сезоні шоу "Екси". Пара прийшла на проект, щоб врятувати свої стосунки. Як розповідала дружина воїна, вони дуже хотіли дитину, але кожен раз у неї траплявся викидень. Це не найкращим чином вплинуло на їхні стосунки, тому вони зважилися прийти на проект за допомогою фахівців.

Після участі в проекті їм вдалося зберегти стосунки. Пізніше у них таки народилася дочка.

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