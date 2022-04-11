На початку березня стало відомо, що одна з найвідоміших російських сімей живе в Ізраїлі.

Якщо до 24 лютого гуморист Максим Галкін сам охоче показував умови свого життя і дітей, то після цього дня все змінилося. Сім'я Пугачової покинула Росію, про подробиці їх проживання не повідомляється.

Однак Telegram-канал "Світські хроніки" опублікував знімок передбачуваного особняка знаменитої сім'ї.

За непідтвердженою з офіційних джерел інформацією, сім'я живе Кесарії, де живуть відомі ізраїльські адвокати, телезірки.

Різні ЗМІ повідомляють, що там пара з дітьми оселилася в особняку площею 650 квадратних метрів з видом на Середземне море.

Сам Галкін в недавньому зверненні до фанатів заявив, що зараз не час показувати колишній формат свого життя - жарти, побут, ділитися планами.

Нагадаємо, наприкінці лютого співачка Алла Пугачова і її чоловік Максим Галкін разом з дітьми полетіли в Ізраїль. Багато росіян почали хейтити зіркове подружжя за такий крок, адже напередодні шоумен засудив повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

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