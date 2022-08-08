Співачка в молоді роки дуже любила національні вбрання.

Вчора, 7 серпня, українській співачці Софії Ротару виповнилося 75 років. На честь цього дня її колега по сцені Наталія Могилевська показала фото Ротару в молодості і побажала їй многая літа.

У кадрі молода Софія Михайлівна позує в українському вбранні. В ті часи у неї ще було довге чорне волосся і мила посмішка.

Також Могилевська закликала донатити на гуманітарну ініціативу Ротару "БОН БОКС".

Нагадаємо, в день свого народження Софія Ротару вперше висловилася про війну в Україні. Вона додала, що цього разу не святкуватиме ювілей, зате дуже чекає Дня незалежності, щоб нарешті відсвяткувати нашу перемогу над Росією.

"Сьогодні не час святкувати ювілей, сьогодні я молюся, щоб, як завжди, через кілька тижнів після мого дня народження, ми святкували День незалежності України! Щоб якомога швидше замість повітряних тривог в кожному будинку, в кожній родині, в кожному місті нашої прекрасної України звучали пісні про любов і мир", - написала вчора Ротару.

Вас також можуть зацікавити новини: