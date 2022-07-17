Виконавця екстрено госпіталізували до лікарні.

Популярний російський репер родом із Севастополя OFFMI дав концерт у Москві, після якого потрапив у страшний інцидент.

Після виступу він вийшов на вулицю разом зі своїми колегами і шанувальниками, щоб зробити кілька фотографій. Несподівано виїхав байк, водій якого вистрілив буквально впритул в Микиту Святковського (справжнє ім'я репера, - УНІАН). На місце події оперативно викликали "швидку допомогу". Його госпіталізували в лікарню з кульовими пораненнями.

За попередніми даними, зловмисник вистрілив у репера з сигнального пістолета. В якому зараз стані перебуває музикант - невідомо.

Варто відзначити, що причина нападу, як і особа зловмисника поки невідомі. У мережі припускають, що це могло бути інсценування спроби вбивства, мовляв, для піару Святковського.

Хто такий репер OFFMI

Микита Святковський вже багато років виступає під творчим псевдонімом OFFMI. Відомо, що він народився в Криму, в Севастополі.

Починав у групі Bound, з 2016 року виступає сольно. Випустив три студійні альбоми, чотири міні-альбоми і безліч синглів.

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