Про це повідомили на сайті МВС РФ.

У Росії оголосили в розшук письменника, журналіста, автора роману "Метро 2033" Дмитра Глуховського. Причина - його антивоєнна позиція. Про це сам автор повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Моя перша кримінальна справа! Мене звинувачують у дискредитації Збройних Сил РФ за допис в інсті. Стаття 207.3, частина 2. В якості обтяжуючих обставин - звинувачення Президента РФ у розв'язуванні війни з Україною. Готовий повторити все, що там сказано: "Зупиніть війну! Визнайте, що це війна проти цілого народу і зупиніть її!",- заявив Глуховський.

Відзначимо, якщо переглянути Instagram-аккаунт Дмитра Глуховського, у нього досить багато антивоєнних публікацій.

Наприклад, нещодавно він написав: "Російська військова цензура, йди на х*й".

Нагадаємо, проти Максима Галкіна в Росії також готується кримінальна справа. Єфросиніна поділилася подробицями розмови з чоловіком Пугачової.

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