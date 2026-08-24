Зірка 'Гри престолів' з’явиться у серіалі про знаменитого чарівника Гаррі Поттера

У касті другого сезону "Поттеріани" значна зміна.

Зірка "Гри престолів" Кіт Герінґтон приєднується до ще одного великого фентезійного серіалу HBO. Він зіграє Гілдероя Локхарта у другому сезоні "Гаррі Поттера". Харінгтон замінить Ніколаса Голта, якого вже затвердили на цю роль, але який відмовився від неї через проблеми з графіком, пише deadline.com.

Зйомки сцен із Гілдероєм Локхартом уже переносили через напружений графік Голта. Але більше переносити неможливо, і тому актора довелося замінити. Як пишуть журналісти, коли HBO звернулося до Герінґтона, той виявився вільним і з ентузіазмом погодився на роль.

Цікаво, що Герінґтон озвучував цього ж героя у зірковому аудіовиданні "Гаррі Поттера". Аудіокнига вийшла минулого року.

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Також він розповідав, що з дитинства любить цю книгу. Коли вийшла перша книга Джоан Роулінг, йому було стільки ж років, скільки й книжковому Гаррі.

"Я прочитав її і, як і багато поколінь, був зачарований, а потім став великим шанувальником протягом усіх підліткових років", – сказав він.

Чарівник Гілдерой Локхарт, якого має зіграти Герінґтон, – один із головних персонажів другої книги, "Гаррі Поттер і Таємна кімната". Його роль у "Поттеріані" виконав Кеннет Брана.

Коли вийде перший сезон

Зйомки другого сезону серіалу "Гаррі Поттер" планується розпочати цієї осені. А прем’єра першого сезону, який отримав назву "Гаррі Поттер і філософський камінь", відбудеться в грудні цього року – на Різдво. Він транслюватиметься на HBO і буде доступний для перегляду ексклюзивно на HBO Max.

Головну роль у серіалі виконає Домінік Маклафлін. Аластер Стаут грає найкращого друга Гаррі, Рона Візлі, а Арабелла Стентон – Герміону Грейнджер.

Чим відомий Кіт Герінґтон

Для Герінґтона це буде третій серіал від HBO. Він зіграв головну роль, Джона Сноу, у всіх восьми сезонах "Гри престолів". А наразі він є постійним учасником серіалу "Індустрія" на HBO.

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