В українського співака Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям. Як розповіла його дружина Катерина Репяхова, у нього давно болить рука, проте він довго не звертався до лікаря, через що йому стало гірше.
Більше затягувати з візитом до медиків він не міг. Тому відправився на рентген і до лікаря-ортопеда. Однак по рентгену лікарі не змогли визначити причину болю, тому відправили артиста на МРТ.
Репяхова додала, що проблема з рукою серйозна, її потрібно негайно лікувати. В іншому випадку можуть бути незворотні наслідки.
"Я зрозуміла, що нічого хорошого немає. Треба лікуватися. Тож попереду ще лікування Віктора Франковича. Якщо не лікувати, то може взагалі руку припинити піднімати", - сказала Катя в інста-сторіз.
Нагадаємо, проблеми є і у молодшого сина Павліка. Як раніше розповів музикант, його дитина не завжди реагує на звернення до неї. Ймовірно, у нього можуть бути порушення слуху.
Зіркове сімейство возить дитину по лікарях і обстеженнях, щоб виправити ситуацію.