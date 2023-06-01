Він затягнув ситуацію, тому вона погіршилася.

В українського співака Віктора Павліка серйозні проблеми зі здоров'ям. Як розповіла його дружина Катерина Репяхова, у нього давно болить рука, проте він довго не звертався до лікаря, через що йому стало гірше.

Більше затягувати з візитом до медиків він не міг. Тому відправився на рентген і до лікаря-ортопеда. Однак по рентгену лікарі не змогли визначити причину болю, тому відправили артиста на МРТ.

Репяхова додала, що проблема з рукою серйозна, її потрібно негайно лікувати. В іншому випадку можуть бути незворотні наслідки.

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"Я зрозуміла, що нічого хорошого немає. Треба лікуватися. Тож попереду ще лікування Віктора Франковича. Якщо не лікувати, то може взагалі руку припинити піднімати", - сказала Катя в інста-сторіз.

Нагадаємо, проблеми є і у молодшого сина Павліка. Як раніше розповів музикант, його дитина не завжди реагує на звернення до неї. Ймовірно, у нього можуть бути порушення слуху.

Зіркове сімейство возить дитину по лікарях і обстеженнях, щоб виправити ситуацію.

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