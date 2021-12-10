Пара приголомшила новиною про відновлення стосунків.

Підприємець Олег Плахотнюк, який боровся за серце співачки Злати Огнєвіч у другому сезоні "Холостячки" під час пост-шоу зробив пропозицію руки та серця своїй коханій. Нею виявилася його друга дружина Яна, з якою він розійшовся перед участю у реаліті.

Чоловік зізнався, що проект неабияк вплинув на нього. Після зйомок він зрозумів, що робив не так у стосунках з екс-дружиною.

Читайте також"Це дуже боляче": фаворит глядачів з "Холостячки" розповів про Огнєвіч і зрадуЗакохані постійно спілкувалися, адже у них спільна дитина. За словами жінки, у їхніх стосунках було багато романтики, але вона раптово зникла. Після "Холостячки" Олег переосмислив стосунки з Яною та зробив усе, щоб відновити їх.

Згодом у студії з’явилася донька пари. Вона постійно тулилася до тата.

Попри те, що в Олега та Яни є дитина, пара ніколи не була в офіційному шлюбі. Чоловік вирішив це виправити та на очах у всієї країни зробив пропозицію.

"Ти подарувала мені чудову доньку. Ти робиш мене насправді щасливим чоловіком. Але завдяки проекту я зрозумів, що дещо зробив не так. Нині я хочу це виправити. Я хочу, щоб ти стала моєю дружиною", – заявив Плахотнюк.

Жінка відповіла "Так".

Однак це не єдина пропозиція на пост-шоу. Своїй обраниці також освідчився Павло Богда, який покинув шоу ще на початку. Дівчина також погодилася.

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Автор: Марта Гичко