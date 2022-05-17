Ігор Діденчук тільки повернувся з італійського Турина.

Учасник групи Kalush Orchestra Ігор Діденчук повернувся до Києва після Євробачення 2022 і одразу зіграв на сопілці для своїх шанувальників і журналістів.

Так, він приїхав на поїзді Івано-Франківськ-Київ. На вокзалі його зустріли дуже привітно. Шанувальники одягнули рожеві панами, невід'ємний атрибут образу соліста групи Олега Псюка. Крім того, Діденчуку подарували гарний букет ромашок на знак подяки за перемогу на конкурсі.

Вийшовши з поїзда, Ігор одразу ж зіграв на сопілці, чим ще більше порадував фанів і підняв бойовий дух.

Зазначимо, Ігор повернувся до Києва з Турина, де проходило Євробачення 2022. Цього року Україна перемогла в конкурсі з великим відривом. Згідно з голосуванням журі, група опинилася на четвертому місці. Але глядачі таки вивели Kalush Orchestra на перше місце, завдяки чому вони і здобули грандіозну перемогу.

Крім того, їх виступ у фіналі конкурсу б'є рекорди на YouTube. Відео набрало вже понад 10 мільйонів переглядів.

Нагадаємо, раніше з'явилося відео, як Kalush Orchestra святкував перемогу на Євробаченні.

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