"Всі запитували, яка ситуація в Україні", - сказали представники української делегації.

Українська делегація відвідала найпрестижнішу кінопремію "Оскар", яка відбулася в ніч з 12 на 13 березня в Лос-Анджелесі. Серед українців на премії були режисер фільму "Будинок зі скалок" Азад Сафаров і головні героїні стрічки.

Як передає ТСН, українська делегація обговорювала з кінодіячами війну в Україні. За їхніми словами, вони відчували підтримку нашої країни.

"Багато тут спілкувалися про Україну з представниками кіноіндустрії, глядачами, журналістами. Всі запитували, яка ситуація в Україні, запитували, що сталося з героями фільму, з дітьми. Ви бачите героїнь фільму, які приїхали сюди. Ми відчуваємо підтримку України", - сказали представники української делегації.

Варто відзначити, що на церемонію вони одягнули брошки, зроблені з розбитих вікон в результаті масованих обстрілів.

Що відомо про фільм "Будинок зі скалок"

Це дансько-українсько-шведський документальний фільм 2022 року, зйомки якого тривали понад два роки на Донбасі.

У фільмі представлені історії дітей з Лисичанського центру соціально-психологічної реабілітації дітей. Героями стрічки також стали кілька вихователів, які в умовах війни з Росією намагаються створити малюкам безпечний простір біля лінії фронту. Поки дітьми опікуються дорослі, вони перебувають в безпеці. В цей час державні органи і суди вирішують їхню подальшу долю.

Варто відзначити, що фільм "Будинок зі скалок" був номінований на премію "Оскар". Однак перемогти в номінації "Найкращий документальний фільм" йому не вдалося. Цю нагороду отримав фільм "Навальний".

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