Віталій Гогунський дав інтерв'ю, в якому розповів про натягнуті стосунки з родичами та друзями з України.

Актор серіалу "Універ" Віталій Гогунський, який народився і виріс в Україні, підтримав російську пропаганду. У своєму недавньому інтерв'ю з путіністом Борисом Корчевніковим Гогунський розповів, що у нього виникли розбіжності з батьком і з друзями з України, які проти "спецоперації" (так в РФ називають війну, - ред).

"У мене з багатьма друзями, а батько - мій друг і близька людина, стосунки натягнуті. На мою адресу ллється негатив. Не засуджую. Розумію, що зараз непроста ситуація, багатьом страшно. З татом намагаюся не говорити про СВО (війну, - ред), просто не говоримо...", - сказав Віталій.

Також Гогунський заявив, що в 2014 році протестувальникам на Майдані підмішували в чай наркотики. Цю інформацію він отримав нібито від тітки, яка в той час працювала в лікарні в Кременчуці, а та дізналася це від пацієнта.

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Хто такий Віталій Гогунський і чим він знаменитий

44-річний російський актор. Народився в місті Кременчук, Полтавської області. Попри те, що Гогунський - уродженець України, він не говорить своїй величезній аудиторії правду про повномасштабну війну в рідній країні. Навіть після кровожерного удару по торговому центру в Кременчуці 27 червня 2022 року Віталій не висловився про це.

До слова, величезну аудиторію шанувальників він отримав саме під час роботи в Росії. Там була одна з його найбільш знакових ролей - Кузі в серіалі "Універ".

Нагадаємо, в Росії зірку серіалу"Кухня" вигнали з театру за підтримку України. Раніше Дмитро Назаров засудив війну в Україні і закликав не вірити кремлівській пропаганді.

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