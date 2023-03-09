Поки він ніяк не прокоментував свою причетність до кліпу путіністки.

З початку повномасштабного російського вторгнення український режисер Тарас Голубков перебуває за кордоном. У своїх соцмережах він неодноразово хвалився фотографіями з різних країн. А зараз і зовсім з'явилася інформація, що він зняв кліп для російської співачки Клави Коки.

Як повідомляє "Музвар", нещодавно Клава Кока випустила кліп на пісню "Заміж". Режисером відеороботи вказаний певний Макс Ірман, проте про нього нічого невідомо.

Пізніше актор Сергій Главчев, який знявся в кліпі, опублікував фотографію зі знімального майданчика, де можна помітити того самого Голубкова. Крім того, актор вказав, що саме Тарас знімав кліп для співачки, яка підтримала війну в Україні. При цьому пізніше він відредагував публікацію, щоб стерти сліди.

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Крім того, "Музвар" відправив запит Голубкову з проханням прокоментувати дану ситуацію, але він мовчить.

Чим відомий Тарас Голубков

До початку великої війни в Україні він працював з росіянами. Він неодноразово знімав кліпи для Клави Коки і Філіпа Кіркорова. Голубков обожнює російських артистів-путіністів і каже, що навіть уявити не міг, що колись стоятиме з ними на одній сцені.

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