На головну роль третього сезону проекту претендують Марченко, Нікітюк і Астаф'єва.

Телеведучий проекту "Холостяк" і "Холостячка" Григорій Решетник зробив у себе в Instagram-профілі пост з опитуванням про те, кого фоловери бачать наступною головною героїнею найромантичнішого українського телепроекту.

Коментатори найчастіше вказували Оксану Марченко, Дашу Астаф'єву і Лесю Нікітюк.

Даша Астаф'єва, яка з початку повномасштабної війни в Україні пішла волонтерити і готувати обіди для військових, є однією з найбільш частозгадуваних особистостей. Раніше навіть сам Григорій Решетник говорив, що хотів би бачити її в ролі головної героїні третього сезону.

Також користувачі висловилися, що хотіли б бачити холостячкою телеведучу Нового каналу Лесю Нікітюк.

Жартома користувачі писали, що новою героїнею проекту може стати Оксана Марченко, чоловіка якої затримали за державну зраду.

Зазначимо, раніше ведучий Решетник запевнив, що 3 сезон реаліті "Холостяк" обов'язково вийде на екрани після беззастережної перемоги України у війні з російськими окупантами.

Нагадаємо, Астаф'єва прокоментувала мовчання Тодоренко про війну в Україні і заявила, що сподівається втриматися, щоб "не начистити їй морду".

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