Дівчина радісно відповіла "Так".

Український артист, соліст групи Karta Svitu Іван Марунич на концерті групи "Скай" вийшов на сцену і зробив пропозицію руки і серця своїй коханій, піар-менеджеру Світлані Гребенюк.

На кадрах видно, що дівчина не очікувала такого повороту подій. При цьому вона радісно сказала "Так".

Марунич, мабуть, настільки нервував, що навіть випустив з рук коробочку з обручкою. Але артист не розгубився і підняв обручку, а потім одягнув її своїй дівчині на безіменний палець правої руки. Також він подарував їй шикарний букет квітів.

Крім того, артист вже встиг поміняти свій статус в соціальній мережі в Facebook. Тепер він офіційно заручений.

"Світлано, хочу, щоб у наших дітей було твоє добре серце. Люблю", - написав Іван.

"Сьогодні я сказала "Тааааааааааааак"", - додала Світлана.

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Автор: Діана Могилєвич