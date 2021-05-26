Анна Трінчер поскаржилася на співробітників "Укрзалізниці".

Українська актриса і модель Анна Трінчер розповіла в інста-сторіз про неприємну ситуацію, яка сталася з нею в поїзді "Укрзалізниці".

Виявляється, під час поїздки дівчину обікрали на 7 тисяч гривень, а також вкрали дві банківські картки.

"Нас обікрали в поїзді. На той момент, коли сталася крадіжка, ми спали в своєму купе, на замку, який відкрили із зовнішнього боку. Спасибі величезне хочу сказати Укрзалізниці, яка наймає таких класних співробітників, провідників, які домовляються з підставними людьми, дають їм ключі від купе, ті крадуть гроші", - сказала Трінчер.

Крім того, Трінчер засмутилася через те, що у вагонах відсутні камери відеоспостереження.

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"Ще раз спасибі Укрзалізниці, яка забезпечує безпеку кожному пасажиру. У вагонах немає камер. З таким же успіхом можна вбити людину і ніхто не здогадається, хто це зробив, тому що немає камери і ніхто не несе відповідальності", - сказала модель.

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Автор: Діана Могилєвич