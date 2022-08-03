Зірка серіалу "Школа" відзначила свій 21-й день народження.

Українська співачка і зірка серіалу "Школа" Анна Трінчер вміє дивувати фанатів одкровеннями. Зараз, на честь свого 21-го дня народження, вона показала спекотні кадри в молочному пальто на голе тіло. Їх зірка виклала у своєму Instagram-блозі.

"У 21 у мене є все про що мріє щаслива людина! І за це я дуже хочу подякувати Богові і моїй матусі, яка сьогодні, 21 рік тому о 00:45 мене народила! Хотіла написати великий пост про те, що мене оточує, про те, чого я досягла і просто сказати спасибі всім, хто є дуже важливою частиною мого життя. Але з кожним роком хочеться писати все менше і менше, тому що тобі достатньо того, що ти відчуваєш всередині", - написала Трінчер.

Також знаменитість зазначила, що загадує бажання, про виконання якого мріє зараз вся Україна.

"Звичайно, моя мрія на сьогодні - це мирне небо і перемога України! Тільки так", - додала автор хіта "Ти робив мені каву".

Нагадаємо, нещодавно Анна Трінчер в шовковому костюмі блиснула пишними грудьми.

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