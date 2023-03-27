Він став небажаним артистом через суперечливу позицію щодо війни.

Раніше в мережі розпродавалися квитки на концерт співака Валерія Меладзе в Барнаулі і Новосибірську, проте пізніше стало відомо, що захід не відбудеться.

Як повідомляє Readovka, організатори почали скасовувати концерти за участю артиста, який нещодавно на корпоративі в Дубаї сказав "Героям слава!"

Пізніше в Титов-Арена, де повинен був відбутися концерт, сказали, що такого заходу в їхніх планах не було, а квитки нібито продавали сторонні особи.

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Крім того, скасовано концерт Меладзе і в Новосибірську. Гроші за квитки обіцяють повернути.

Чому Меладзе "скасовують" в РФ

24 лютого 2022 року Меладзе засудив війну в Україні та закликав до миру. Пізніше він "перевзувся" і продовжив виступати на концертах в РФ. Але після першої заяви він став небажаним артистом на батьківщині.

У зв'язку з цим він почав їздити на корпоративи за кордон. У Дубаї він і зовсім сказав "Героям слава!", за що потім швидко виправдався. Але росіяни збунтувалися і зажадали позбавити його громадянства. Та й українці не пробачили йому витівку з виправданнями.

Крім того, нещодавно в росЗМІ з'явилася інформація, що Меладзе можуть визнати "іноагентом". Однак зовсім скоро стало відомо, що його нібито пробачили в РФ.

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