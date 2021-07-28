Жінка мріє про повернення на українську сцену.

Шалено популярна співачка початку 90-х Ірина Поривай, рідна сестра Наташі Корольової, повернулася в Україну.

Більш відома як Руся співачка прилетіла з Америки, йдеться у сюжеті ТСН.

Вона збирала переповнені стадіони, але на піку популярності несподівано зникла з екранів телебачення і з країни.

Ірина Поривай вперше розповіла, чому вона разом з чоловіком залишила країну.

Читайте такожМіла Куніс і Ештон Катчер не миють своїх дітей, якщо на них не видно бруду"Запропонував приїхати до Монреалю і записатися на студії, де записувалася Селін Діон! Ну хто б відмовився?" – поділилася вона.

Була ще одна причина - у Русі з Костянтином Осауленком вже народився первісток з діагнозом ДЦП. Подружжя сподівалося вилікувати сина на Заході, але врятувати його не вдалося.

Потім у жінки помер батько, а мама залишилася сама в Америці. Молодша сестра Наташа Корольова робила успішну кар’єру в Росії, тому підтримати матір у Маямі поїхала старша донька.

А потім Ірина народила Матвія і розуміла, що про сцену на довгі роки доведеться забути.

"Старший син Матвій має аутизм і якось воно затягнуло і діти маленькі, ну куди? Треба на терапію возити, треба лікувати і все", – поділилася виконавиця.

Жінка намагається допомагати українським емігрантам у США, керує хором у передмісті Маямі, і записує нові пісні. А ще мріє про повернення на українську сцену, або стадіон.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Людмила Жерновська