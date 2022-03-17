Співак зізнався, що він зняв найстрашніше відео, яке йому коли-небудь доводилося записувати.

Лідер гурту "Океан Ельзи" Святослав Вакарчук відвідав Запоріжжя і показав моторошне відео з лікарні. Там зараз рятують дітей, яких вчора намагалися вивезти по "зеленому коридору" з Маріуполя.

На своїй сторінці в Instagram він розмістив відео і зізнався, що це найстрашніший ролик, який йому коли-небудь доводилося знімати.

Вакарчук розповів, що не знає, чи є ще сенс шукати людяність у РФ, але одне відео він все ж записав для матерів російських вбивць.

"Ви ймовірно чули, що вчора ці діти разом з дорослими намагалися вирватися з блокадного Маріуполя. Цивільні люди зі своїми дітьми, на власних авто великою колоною виїжджали. І по них був відкритий вогонь окупантами. Російські загарбники поранили кількох дітей. Деяким діткам довелося ампутувати ніжки, ручки", - написав співак.

Вакарчук зазначив, що знімав і розміщував це відео з дозволу і на прохання медиків і батьків постраждалих діток. Співак закликає росіян припинити боятися і нарешті вийти на площі своїх міст з протестом проти війни і Путіна, який її розв'язав.

"Світ повинен бачити злочини нелюдів з Росії! Світ повинен готуватися до найбільшого міжнародного трибуналу з часів Нюрнберга", - додав Вакарчук.

Нагадаємо, раніше Вакарчук і Могилевська розповіли, що мріють зробити після війни в Україні.

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