Дочка Соломія з'явилася на світ у червні 2022 року.

Український артист Святослав Вакарчук, який зараз їздить з концертами на фронт, висловив радість тому, що у нього народилася дочка. При цьому він уточнив, що не може бачитися з малятком через війну в Україні.

Про це повідомляє ТСН.

"Та як можна бачитися? Я щасливий, що взагалі зміг побачити, просто викроїти буквально хвилинку. Треба, перш за все, допомогти хлопцям, сім'я - це вкрай важливо, але я тут перш за все заради своєї сім'ї", - сказав музикант.

Зазначимо, 21 червня 2022 року у Святослава Вакарчука народилася дочка. Дівчинку назвали Соломія. Також артист виховує сина Івана, якого йому подарувала цивільна дружина Євгенія Яцута. Хлопчик з'явився на світ 19 червня 2021 року.

Нагадаємо, раніше Святослав Вакарчук розповів, що потрапив під артилерійський обстріл під час виступу на фронті в Донецькій області. При цьому він не зупинив концерт перед українськими військовими, а продовжив виконувати свої хіти в бліндажі.

Вас також можуть зацікавити новини: