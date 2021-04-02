Шанувальникам сподобався знімок Ваккі з дочкою.

Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями з маленькою дочкою.

Читайте такожДонька "танцюючого мільйонера" народилася із "вовчою пащею" (фото)На сторінці в Instagram танцюючий мільйонер опублікував свіже фото з тримісячною Блу Ієрусалимою.

На фотографії знаменитий тато, сидячи на газоні тримає на руках дочку. Біля знаменитого мільярдера лежать садові рукавички.

"Блу Ієрусалима перевіряє роботу в своєму улюбленому саду", - підписав знімок Ваккі.

Шанувальникам сподобався знімок Ваккі з дочкою. Вони засипали його зворушливими коментарями.

Хто такий Джанлука Ваккі

Джанлука народився 5 серпня 1967 року в Болоньї в заможній родині.

Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він танцює зі своєю дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна.

У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.

27 жовтня 2020 року його кохана Шерон Фонсека народила йому дочку. Це перша дитина у 53-річного мільйонера.

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Автор: Ірина Погоріла