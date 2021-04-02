Італійський бізнесмен Джанлука Ваккі продовжує ділитися з шанувальниками фотографіями з маленькою дочкою.
Читайте такожДонька "танцюючого мільйонера" народилася із "вовчою пащею" (фото)На сторінці в Instagram танцюючий мільйонер опублікував свіже фото з тримісячною Блу Ієрусалимою.
На фотографії знаменитий тато, сидячи на газоні тримає на руках дочку. Біля знаменитого мільярдера лежать садові рукавички.
"Блу Ієрусалима перевіряє роботу в своєму улюбленому саду", - підписав знімок Ваккі.
Шанувальникам сподобався знімок Ваккі з дочкою. Вони засипали його зворушливими коментарями.
Хто такий Джанлука Ваккі
Джанлука народився 5 серпня 1967 року в Болоньї в заможній родині.
Джанлука Ваккі став відомий завдяки відео, в якому він танцює зі своєю дівчиною (на той момент) Джорджією Габріеле на борту яхти під музику Рікі Мартіна.
У 2016 році ролик зробив його зіркою Instagram, з кожним днем його популярність все зростала.
27 жовтня 2020 року його кохана Шерон Фонсека народила йому дочку. Це перша дитина у 53-річного мільйонера.
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