Її будинок в Ірпені потрапив під обстріли російськими окупантами.

Українська телеведуча Інна Москвіна показала наслідки перебування окупантів у її будинку в Ірпені.

За словами Москвіної, ще в перший день війни, 24 лютого, в Ірпені лунали потужні вибухи. Тому вона вирішила виїхати з міста в більш безпечне місце.

На щастя, в момент, коли будинок потрапив під обстріли, в ньому нікого не було. На кадрах, які показала ведуча, видно, що російські "визволителі" зруйнували фасад будинку і паркан, а також вилетіли вікна.

Крім того, зірка розповіла, що у неї з дітьми півбудинку в Ірпені, але вона ще не встигла закінчити там ремонт.

"Планувала встановити сантехніку у відремонтованій ванній, на яку роками не вистачало грошей. У нас з дітьми - півбудинку в Ірпені. Сантехніка так і залишилася в коробках на першому поверсі", - сказала Москвіна "Суспільному".

Нагадаємо, раніше шеф-редактор "Орла і Решки" Маша Суша показала, що окупанти накоїли в її будинку.

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