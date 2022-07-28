Телеведуча Лідія Таран повернулася до Києва з Франції, де перебувала через повномасштабне вторгнення РФ в Україну.

Ведуча ТСН Марічка Падалко поділилася неймовірно чуттєвими світлинами зі своєю колегою Лідією Таран. Ліда після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхала за кордон і тільки нещодавно повернулася на Батьківщину. За час її відсутності квартира постраждала від російських обстрілів.

Зараз мережу зворушило фото, на якому Лідія і Марічка стоять на балконі. Видно, що Таран заплакана. На тлі видно зруйнований через обстріли російських окупантів житловий багатоквартирний будинок.

"І сльози, і сміх, і обійми. Ми не бачилися п'ять місяців і невідомо, коли побачимося знову, але частка України зараз в кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частку взяти з собою в Європу в буквальному сенсі цього слова - занадто багато їх залишилося навколо після двох влучень російських ракет в її житловий комплекс.", - написала Падалко.

І додає - після переїзду в нові апартаменти, колеги все не могли знайти час, щоб зустрітися там і випити чашечку кави. Однак зараз, після кардинальної переоцінки цінностей і нових жахливих реалій, цей час знайшовся.

"Шкода, що з таким виглядом і склом під ногами, але як добре, що складні часи роблять нас тільки ближчими і сильнішими", - зазначила Марічка Падалко і завершила свою публікацію двома сердечками - синім і жовтим.

Нагадаємо, Лідія Таран розповіла, як передбачила атаку на свій будинок.

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