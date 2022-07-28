Марічка Падалко та Лідія Таран / ілюстративне фото / 1plus1.ua

Ведуча ТСН Марічка Падалко поділилася неймовірно чуттєвими світлинами зі своєю колегою Лідією Таран. Ліда після повномасштабного вторгнення РФ в Україну виїхала за кордон і тільки нещодавно повернулася на Батьківщину. За час її відсутності квартира постраждала від російських обстрілів. 

Зараз мережу зворушило фото, на якому Лідія і Марічка стоять на балконі. Видно, що Таран заплакана. На тлі видно зруйнований через обстріли російських окупантів житловий багатоквартирний будинок. 

"І сльози, і сміх, і обійми. Ми не бачилися п'ять місяців і невідомо, коли побачимося знову, але частка України зараз в кожному з нас, де б ми не були. Ліда тепер може якусь частку взяти з собою в Європу в буквальному сенсі цього слова - занадто багато їх залишилося навколо після двох влучень російських ракет в її житловий комплекс.", - написала Падалко. 

Марічка Падалко та Лідія Таран на тлі зруйнованого окупантами будинку в Києві / Фото - instagram.com
Марічка Падалко та Лідія Таран на тлі зруйнованого окупантами будинку в Києві / Фото - instagram.com

І додає - після переїзду в нові апартаменти, колеги все не могли знайти час, щоб зустрітися там і випити чашечку кави. Однак зараз, після кардинальної переоцінки цінностей і нових жахливих реалій, цей час знайшовся. 

"Шкода, що з таким виглядом і склом під ногами, але як добре, що складні часи роблять нас тільки ближчими і сильнішими", - зазначила Марічка Падалко і завершила свою публікацію двома сердечками - синім і жовтим. 

Нагадаємо, Лідія Таран розповіла, як передбачила атаку на свій будинок.

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